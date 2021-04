62 prosents vekst i første kvartal

Zaptec omsatte for 73 millioner kroner i første kvartal, som tilsvarer en vekst på 62 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fremgår det av en børsmelding.

Veksten har vært tiltakende internasjonalt og eksportandelen endte på 38 prosent i årets første kvartal, mot 19 prosent i fjor.

Selskapet forventer sterk vekst også i andre kvartal, blant annet fordi det vil begynne levering av sin nye hjemmelader Zaptec Go i starten av kvartalet. til tross for betydelige etableringskostnader internasjonalt, samt promoteringskostnader av Zaptec Go, er resultatet i første kvartal 2021 høyere enn første kvartal i 2020, ifølge meldingen.

Tirsdag meldte selskapet om at det har utvidet til Storbritannia.

Adm. direktør selger aksjer

I en separat børsmelding fremgår det at adm. direktør Anders Thingbø har solgt 117.647 aksjer i Zaptec eid privat til sitt heleide selskap KOG Invest.

I tillegg har Thingbø gitt 20.000 aksjer i gave til Sissel Marie Tjønn. KOG Invest og Sissel Marie Tjønn overtar inneværende lock-up forpliktelse for de gjeldende aksjene.

Etter transaksjonen eier Anders Thingbø personlig og gjennom sitt heleide aksjeselskap totalt 2,4 millioner aksjer i Zaptec.