11 millioner til for Nordic Unmanned

Nordic Unmanneds kontrakt med Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) er utvidet, noe som representerer en verdiøkning på 1,1 millioner euro, opplyser selskapet.

Det tilsvarer drøyt 11 millioner kroner.

Kontrakten er fra 2018 og gjelder dronetjenester fra fartøyer og land for oversikt over driftsområder rundt oljeutslipp, fiskerikontroll og maritim overvåkning.

Selskapet opplyser at det ser større etterspørsel enn ventet for tjenester der lettvektsdronene Lockheed Martin Indago 2 og 3 benyttes, og at EMSA har gjort tilpasninger i rammekontrakten som innebærer en 38,5 prosents økning av verdien. Det tilsvarer de 1,1 millioner euroene.

Det ventes at denne utvidelsen vil bli benyttet i løpet av inneværende år, og samlet budsjett innenfor rammekontrakten oppgis nå til rundt 4 millioner euro.