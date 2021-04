Meglerhus anbefaler kjøp

21. april presenterer Kitron sine kvartalstall. Norne Securities forventer et solid kvartal og en uendret guiding for 2021 og har derfor gått ut med en kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet er på 25 kroner.

«Kitron leverer sin førstekvartalsrapport neste uke, og vi forventer en årlig og kvartalsvis omsetningsvekst og en solid EBIT-margin», skriver analytiker Tomas Skeivys i en oppdatering.

Norne Securities forventer en omsetning på 1,0 milliarder kroner og en EBIT på 75 millioner kroner, noe som gir en EBIT-margin på 7,5 prosent.

«Kitron er et veldig solid selskap med vane å overgå forventningene. Selv om 2021-guidingen sannsynligvis vil forbli uendret, tror vi at selskapet slår forventningene på årsbasis, og dette vil trolig reflekteres i aksjekursen», skriver Skeivys.

For en måned siden avholdt Kitron sin kapitalmarkedsdag hvor ledelsen økte det strategiske omsetningsmålet for 2025 fra 5 til 6 milliarder kroner, mens målet for driftsmargin (EBIT) for 2025 ble jekket opp fra 7 til 8 prosent. Like etter valgte analytiker Tomas Skeivys å heve kursmålet fra 24 til 25 kroner.

Onsdag falt aksjen 4,1 prosent til 20,90 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige nesten 20 prosent.