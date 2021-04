Norne Securities gjentar kjøpsanbefaling etter onsdagens tall

Onsdag morgen presenterte Kitron sine kvartalstall. I første kvartal 2021 omsatte selskapet for 938 millioner kroner, opp fra 878 millioner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 52 millioner kroner, uforandret fra året før. Nyheten førte til at aksjen falt 6,8 prosent til 21,30 kroner.

«Kitrons Q1-tall i går var lavere enn våre estimater, men 2021-guidingen ble gjentatt. Vi tror fremdeles at selskapet i det minste kommer til å levere i øvre del av guidingen for 2021», skriver analytiker Tomas Skeivys i en oppdatering fra Norne Securities.

Omsetningen på 938 millioner kroner var omtrent 7 prosent lavere enn hva Norne Securities forventet mens resultat før skatt var nesten 25 prosent lavere enn hva meglerhuset opererte med i sine prognoser.

Mener det langsiktige caset består

Norne Securities mener likevel det langsiktige caset består og gjentar både kjøpsanbefalingen og kursmålet på 25 kroner etter kvartalspresentasjonen.

«Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av coronarelatert etterspørsel innen medisinsk utstyr», skrev Kitron i kvartalsrapporten.

Torsdag faller aksjen ytterligere 2,6 prosent til 20,40 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjene i Kitron nå noteres ex. utbytte på 0,35 kroner pr. aksje.