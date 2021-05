ABG Sundal Collier: Mangel på kortsiktige triggere – anbefaler ikke lenger kjøp av Tech-aksje

ABG Sundal Collier nedgraderer ifølge en oppdatering onsdag videokonferanseselskapet Huddly til hold fra kjøp, skriver TDN Direkt.

Samtidig reduseres kursmålet på aksjen til 11 kroner fra 24 kroner, en nedgang på 54,2 prosent.

Meglerhuset har ifølge nyhetsbyrået nedjustert sine salgsestimater for 2021-2023 med 18-20 prosent, og nedjustert estimatet for justert ebit med 31-35 prosent.

Analytikerne i ABG Sundal Collier mener de langsiktige utsiktene er gode, men at det er mangel på kortsiktige triggere.

Tapte en kvart mrd.

11. mai rapporterte Huddly en vekst på 14 prosent og endte 1. kvartal med en omsetning på 84,1 millioner kroner.

Kvartalet endte med et underskudd på 257,5 millioner kroner for videokonferanseselskapet. Huddly falt nesten 25 prosent kort tid etter børsåpning dagen tallene for første kvartal ble presentert.

Det høye tapet skyldes kostnader knyttet til selskapets opsjonsprogram. Justerte for disse kostnadene, som henger sammen med IFRS 2-teknisk bokføring, endte driftsresultatet på 16,8 millioner kroner mot 21,9 millioner kroner i samme periode i 2020.

Eier snart 10 prosent

14. mai gikk det frem at Jacqueline Hardisty Walker hadde kjøpt 34.000 aksjer i Huddly til 9,39 kroner pr. aksje. Walker er en nærstående part til Graham Spencer Williams, styreleder i Huddly.

Etter transaksjonen, på 319.000 kroner, eier Graham Spencer Williams og nærstående parter 21,4 millioner aksjer i Huddly, tilsvarende 9,91 prosent av aksjekapitalen.