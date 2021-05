La roboten ta jobben

The machines rose from the ashes of the nuclear fire. Their war to exterminate mankind had raged on for decades. But the final battle will not be fought in the future. It would be fought in our present...tonight.

Siden kultfilmen Terminator dukket opp i 1984 og skremte folk med sin dystopi, har det egentlig dukket opp skuffende få roboter i vanlige folks hjem. De moderne robotstøvsugerne er imidlertid et godt eksempel på at hus og hytter er blitt smartere i det siste, for disse kløktige maskinenes inntog gjør livet litt lettere. I alle fall om du er ekstra opptatt av å ha det rent rundt deg.

Populære roboter

Denne testen omfatter noen av de mer populære støvsugerne på markedet. Her har vi tatt med iRobot Roomba S9, iRobot Roomba i7, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop og Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1C Mop. Det finnes imidlertid mange produkter å velge mellom på det norske markedet, og er du på jakt etter en maskin som i sin helhet erstatter en vanlig støvsuger, må du nok vente en god stund til med å gå til innkjøp.

Så langt er det dessverre ingen robotstøvsugere som gjør vaske- og støvsugejobben like godt som deg og din vante, gamle traver med ledning og skaft. Etter barnebursdagens ødeleggelser med wienerpølsesnabber og ketchup på gulvet, må det kraftigere redskaper til enn testens roboter.

Heldigvis er de fleste dager fri for barnebursdager. Med en robotstøvsuger reduseres det generelle støvnivået i huset og konfliktene rundt hvem som skal støvsuge i det daglige roer seg betraktelig.

Mest brukervennlig: Appen til iRobot er testens mest brukervennlige. Med den kan du enkelt sjekke hvilke rom som er rengjort og hvilke som mangler. Foto: iRobot

Både iRobot Roomba S9 og iRobot Roomba i7 danner seg et treffsikkert inntrykk av huset ditt, og du kan foreta soneinndeling via det som er testens mest brukervennlige app, med appen kan du også enkelt sjekke hvilke rom som er rengjort og hvilke som mangler. Maskinene fra iRobot er de letteste å sette opp, men er også de dyreste i denne testen.

Har også soneinndeling: Xiamois app er en anelse mindre intuitiv sammenlignet med iRobots, men har også soneinndeling for bedre oversikt over vaskeområder. Foto: Xiaomi

Til en noe rimeligere pris, har Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop og Mop Pro en litt mer tungrodd app som fremstår en anelse mindre intuitiv sammenlignet med iRobots brukergrensesnitt. Robotene til Xiaomi er likevel enkle nok til at du raskt er i gang med støvsugingen, og de er minst like gode som iRobot til å presist kartlegge huset. Også med Xiaomis støvsugere kan du bestemme nøyaktig hvor og når du ønsker støvsuging, slik at steder der det er mindre prekært prioriteres ned.

Både roboten fra iRobot og Xiaomi belager seg på teknologi som gjør at de kan forsere terskler og teppekanter, men de ekstra langhårede teppene kan enhver robotstøvsuger kjøre seg fast i, later det til.