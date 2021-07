Crayon byr 2,6 milliarder for australier

Crayon har lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i australske Rhipe, kommer det frem av en børsmelding torsdag.

Med 161 millioner aksjer i selskapet tilsvarer dette en totalsum på 402,5 millioner australske dollar, eller 2,6 milliarder norske kroner.

Budet er på 2,5 australske dollar pr. aksje, og er foreløpig indikativt og ikke-bindende. Et eventuelt bindende tilbud er betinget av gjennomføring av due diligence, forhandlinger om «scheme implementation deed» og en enstemmig avgjørelse av styret i Rhipe, skriver selskapet i en melding.

Nyheten kommer etter at det tidligere i uken ble meldt at Crayon holdt på med finansiering til et milliardoppkjøp.

Crayon Group Holding IT-rådgivingsselskap innen programvare og digitale transformasjonstjenester med hovedkontor i Oslo.

Grunnlagt i 1999 under navnet Office Systems.

Konsernsjef er Melissa Mulholland.

Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet One Equity Partners.

Rhipe er et programvareselskap som tilbyr skyløsninger og konsulenttjenester. Selskapet handles torsdag på den australske børsen for en kurs på 2,51 australske dollar.

I går falt Crayon-aksjen 8 prosent etter at en storaksjonær solgte seg ut for nært en milliard kroner.