Ellevill bonus for Amazons nye sjef

Tidligere i år ble det kjent at Jeff Bezos trekker seg som konsernsjef for Amazon. Og mandag 5. juli er dagen hvor Andy Jassy tar over stafettpinnen fra en av verdens rikeste menn, i det som blir Amazons første sjefsbytte siden de ble grunnlagt i 1994.

I et notat sendt inn til det amerikanske finanstilsynet kommer det frem at Amazon har planer om å gi den påtroppende konsernsjefen Andy Jassy mer enn 200 millioner dollar i aksjer over en periode på ti år. Da børsen stengte på fredag var aksjene verdt 214 millioner dollar, skriver Reuters.

Amazon har ikke opplyst om noen opptjeningsplan for aksjene, men tidligere har aksjetilskudd ikke blitt gitt med engang.

Mens medianlønnen i Amazon er 29.000 dollar, vil Jassy, ifølge papirene som ble sendt inn til finanstilsynet, tjene 175.000 dollar, drøye 1,5 millioner kroner, i året. Bezos' grunnlønn som konsernsjef var på 81.800 dollar.

Foruten om bonusen på aksjer for 214 millioner dollar, sitter Jassy allerede opptjent Amazon-aksjer for 45,3 millioner dollar i år, og har opptjente aksjer for 40,5 milliner dollar i 2020.