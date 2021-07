Signicat-oppkjøp i Spania

Trondheimsbaserte Signicat, som i Norge er best kjent som største leverandør av BankID, kjøper spanske Electronic IDentification (eID).

Med oppkjøp vil Signicat øke sin europeiske tilstedeværelse og ta enda et steg mot å bli en stor, global aktør innen digital identifisering og elektronisk signering.

To oppkjøp på kort tid

Det spanske selskapet er markedslederen innen digital identifisering i hjemlandet. Det har over 250 kunder i 30 land, hovedsakelig i finansbransjen og offentlig sektor.

Selskapets styrke er innen videobasert identitetsverifisering, som brukes for kundeintroduksjon og kvalifiserte elektroniske signaturer. Signicat har hatt et samarbeid med eID de siste fire årene. Gjennom dette har eIDs tjenester også tidligere vært tilgjengelig via Signicats plattform.

Dette er det andre store oppkjøpet Signicat har gjort i år, etter å ha kjøpt opp Encap Security tidligere i juni. Signicat, som eies av Nordic Capital og Viking Venture, endte i fjor på rundt en halv milliard kroner i omsetning. Målet er å doble til milliarden i løpet av to år.

Ifølge Asger Hattel, adm. direktør i Signicat, tar eID med seg både erfaring i Europa og kompetansen det norske selskapet trenger for å vokse videre.