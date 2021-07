Raytheon Technologies leverte kvartalstall over forventning

Da Raytheon Technologies tirsdag la frem kvartalstallene for 2021s andre kvartal, hadde de god grunn til å være fornøyd. Driftsinntektene økte med 13 prosent fra andre kvartal 2020, og la seg rett over det som var ventet på forhånd.

Våpenprodusenten leverte et justert resultat per aksje på 1,03 dollar – opp fra 0,39 dollar for et år siden. På forhånd var det justerte resultatet per aksje ventet å komme inn på 0,93 dollar, i følge TDN Direkt.

Selskapet hever dermed guidingen for 2021. Nå forventes en omsetning på 64,4 til 65,4 milliarder dollar. Den tidligere guidingen var på 63,9 til 65,4 dollar.

Guidingen på det justerte resultatet per aksje heves til 3,85 til 4,00 dollar, fra 3,50 til 3,20 dollar. Konsensus på forhånd er på 3,85 dollar.

Raytheon Technologies, Andre kvartal (2021) (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 140.677 124.563 Driftsresultat 4.482 2.808 EPS $1,03 $0,39 Resultat etter skatt 9.213 5.164

Ved slutten av juni annonserte våpenprodusenten at styret har besluttet å gi et utbytte på 0,51 dollar per aksje. Det utbetales den 9. september 2021 til alle som står oppført som aksjonærer ved stenging den 20. august 2021. Selskapet har betalt utbytte hvert pr siden 1936.

Den NYSE-noterte aksjen stiger med over 1 prosent i førhandelen.