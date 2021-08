Tror chipmangelen blir løst i fjerde kvartal

Den globale tilbud-etterspørselen etter chiper til biler og elektronikk bør være i «balanse» innen fjerde kvartal i år, sier myndighetene i Taiwan. Taiwan er verdens største produsent av chiper, og regjeringen gjentok sitt engasjement for å rette opp den globale mangelen på halvledere.

Ifølge Reuters har saken også en diplomatisk slagside, da Taiwan jobber hardt for å forsikre sin viktigste internasjonale støttespiller og våpenleverandør, USA, om at de gjør alt de kan for å rette opp den globale mangelen på halvledere. Samtidig som at landet står ovenfor økt militær press fra Kina, som anser Taiwan som en del av sitt territorium.

Finansministeren involvert

Derfor har finansminister Wang Mei-hua personlig involvert seg og presset chipprodusentene i Taiwan

– Selv om forsyningskjeden for bilchiper er lang og kompleks, anslår produsentene at med fullt samarbeid fra selskapene bør tilbud og etterspørsel komme i balanse i fjerde kvartal i år, sier finansministeren.

Ifølge myndighetene i Taipei har chipprodusentene utvidet produksjonen, og sier at Taiwan «vil fortsette å samarbeide for å bygge en trygg, pålitelig og sterk forsyningskjede, og utvide økonomiske og handelsmessige forbindelser for å legge et solid grunnlag for økonomisk innhenting etter pandemien», skriver Reuters.

I juli gikk verdens største produsent av halvledere, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ut og sa at de ventet at chipmangelen ville gradvis bedres for deres kunder fremover, men at den globale samlede mangelen muligens kunne strekke seg til neste år.