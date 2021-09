Elop henter sjefsduo fra samarbeidspartner

Elop Technology har ansatt Niklas Persson som global salgssjef og Marcus Jocham som global sjef for forretningsutvikling, melder Elop onsdag.

Begge hentes fra Dekra Group, en av de største aktørene innen inspeksjonstjenester for infrastrukturbransjen.

Tidligere i år innledet Elop et samarbeid med det tyske Dekra-selskapet Dekra Visatec om utviklingen av et produkt som estimeres å ville selge for 200 millioner kroner i året.

– Jeg er oppriktig stolt over disse ansettelsene, sier Elops arbeidende styreleder Øivind Horpestad i meldingen.

– Disse ansettelsene vil ha utelukkende positiv innvirkning på avtalen vi har med Dekra Visatec, legger han til.

Elop Technology er ett av to datterselskaper i Elop. Det andre er Simplifai.