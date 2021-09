Milliardbot til Google

Konkurransetilsynet i Sør-Korea (Korea Fair Trade Commission) har besluttet å bøtelegge Google med 207,4 milliarder koreanske won, rundt 1,53 milliarder kroner, for brudd på konkurranselovene.

Ifølge de sørkoreanske myndighetene har Google visstnok misbrukt sin dominerende markedsposisjon innen mobiloperativsystemet for å dempe konkurransen.

I Sør-Korea er Google Android det operativsystemet som er mest utbredt på smarttelefonmarkedet, med Apples iOS-plattform på en god andre, skriver CBNC.

Google skal blant annet ha brukt markedsposisjonen til å hindre Samsung å benytte seg av andre operativsystemer på sine smarttelefoner. I tillegg skal teknologigiganten ha krevd at smarttelefonprodusenter signerte en avtale som skulle hindre produsenter i å installere modifiserte versjoner av Android-operativsystemet.

– Ignorerer fordelene

Konkurransetilsynet i Sør-Korea hevder at Googles praksis hindrer utviklingen av nye operativsystemer for smarttelefoner og har bedt selskapet slutte å tvinge selskaper til å signere slike avtaler og ta «korrigerende skritt», skriver CNBC.

En talsperson for Google hevder på sin side at Androids kompatibilitetsprogram har ført til innovasjon innen både hard- og software, og ført stor suksess til koreanske produsenter og utviklere.

– KFTCs avgjørelse som ble offentliggjort i dag, ignorerer disse fordelene og vil undergrave fordelene som forbrukerne nyter godt av. Google har til hensikt å anke KFTCs avgjørelse, sier Google talsperson til CNBC.



Dette var det andre tilbakeslaget for Google på kort tid i Sør-Korea. I slutten av august gikk et lovforslag igjennom i parlamentet som lar apputviklere unngå å betale provisjon til de store operatørene av appbutikker, sånn som Google og Apple, ved å henvise brukerne til å betale via alternative plattformer.