Elon Musk er verdens rikeste mann, men ydmykhet kan helt tydelig ikke kjøpes.

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos la mandag ut et bilde av en artikkel fra finansavisen Barron's som kritiserte Amazon og spådde at selskapet ville gå konkurs, ifølge Bloomberg.

Som et svar på Twitter-meldingen sendte Musk en emoji av en sølvmedalje etter at gapet mellom de to rikingene økte ytterligere forrige uke.

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

Gjennom et nytt aksjesalg ble nemlig Musks SpaceX verdsatt til 100 milliarder dollar – over 850 milliarder kroner. Det er om lag fire ganger så mye som Bezos' Blue Origin er verdt.

Musks formue er nå over 224 milliarder dollar – over 1.900 milliarder kroner – mens Bezos' formue er på 189 milliarder, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Både Musk og Bezos er i en verbal kamp allerede i kappløpet om å revolusjonere romfarten og sende privatpersoner – om enn formuende sådan – ut i verdensrommet.

Blue Origin og SpaceX konkurrerer om en avtale med amerikanske myndigheter om å utvikle teknologi som kan sende mennesker ut til månen igjen. Musk har tidligere kalt Bezos en «copy cat», mens Bezos har slått tilbake og sagt at Musk mener at «regler er for andre mennesker».

Musks formue er imidlertid fremdeles bygd hovedsakelig på verdiene i Tesla. Rundt tre fjerdedeler av formuen kommer fra selskapet han var med å opprette i 2003 etter han tjente en formue på salget av PayPal til eBay for 1,5 milliarder dollar – nær 13 milliarder kroner.