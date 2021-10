Kinesiske teknologikjemper har vært i hardt vær de seneste månedene. Særlig Jack Mas Alibaba og Pony Mas Tencent har fått føle myndighetenes jerngrep.

Morningstar mener bunnen kan være nådd for Kinas internettselskaper, med henvisning til at man nå begynner å få klarhet i hvordan granskning og straff vil slå ut på inntjeningen.

Kina-strateg Vincent Chan i Aletheia Capital deler ikke helt det synet.

– På kort sikt er bunnen nådd, men på lenger sikt tror jeg ikke vi kan være sikre på at Beijing ikke vil gripe inn igjen, sier han i et intervju med BloombergTV.

– Fortsatt veldig lang vei

Chan karakteriserer president Xi Jinping og hans regjerings regulatoriske planer som «veldig ambisiøse».

– Internettsektoren har utviklet seg utenfor regjeringens kontroll i 30 år, og slik sett er det for tidlig å si at dette er slutten på reguleringen. Kanskje finner den ut at flere ting må adresseres, kanskje ikke i år, men neste år. Dette kan skape en ny, negativ utvikling frem til regjeringen er komfortabel med sektoren, men den veien kan fortsatt være veldig lang, fortsetter han.

I september lanserte president Xi Beijing Stock Exchange, en børs for «innovative mindre- og mellomstore selskaper». Dette tolkes som nok et signal fra kinesiske myndigheter om at de ikke ønsker monopollignende tilstander der noen få har makten.