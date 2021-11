Jekker opp kursmålet i techgigant

Tirsdag kveld la Alphabet, som er morselskapet til Google, frem tall for tredje kvartal. Selskapet kunne rapportere om en omsetning på 65,1 milliarder dollar, noe som slo konsensus på 63,33 milliarder.

Analytiker i Barclays Ross Sandler fremhever annonsering som en nøkkelfaktor for den høye omsetningen.

– Annonseringsmarkedet fortsetter å vise styrke, og ulikt de fleste andre digitale aktører, virker det ikke som at Google blir rammet av tilbudsknappheten av iOS-14 chipper. Eksempelvis bidro annonsering til relativt svake rapporter fra Snap og Facebook tidligere denne måneden, skriver Sandler til CNBC.

Spår oppgang

Etter kvartalstallene oppjusterte Barclays kursmålet i Alphabet til 3.300 dollar per aksje, fra tidligere 3.200 dollar. Det nye kursmålet innebærer en oppside på over 18 prosent fra stengetid tirsdag. Andre selskaper som Wells Fargo og Bank of America har også jekket opp kursmålet i aksjen.

Så langt i år har aksjen vært en vinner, med en oppgang på over 70 prosent siden nyttår. Til tross for at Sandler ser oppside, vedlegger han at den eventyrlige oppgangen ikke vil vare evig.

– De neste kvartalene kommer til å være tøffere for Google på både topp- og bunnlinje. Med tanke på den kraftige oppgangen så langt i 2021, blir vi heller ikke overrasket dersom kursen beveger seg sidelengs i en periode. Allikevel mener vi at Google er det best posisjonerte selskapet for digitale annonser, og en av våre favoritter på lang sikt, avslutter Sandler.