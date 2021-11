Tror Apples verdi kan dobles

«Vi ser på prospektet til Apple Car som den klareste veien for å doble Apples inntekter og markedsverdi», skriver Morgan Stanley-analytiker Katy Huberty i en oppdatering fredag.

Kommentarene til Huberty kommer etter at en Bloomberg News-artikkel torsdag meldte om et internt mål om å konstruere et selvkjørende kjøretøy innen 2025. Apples aksjer steg 1,5 prosent mot nye rekordhøyder fredag ettermiddag, og i løpet av de seneste seks dagene har aksjen steget 8,4 prosent, skriver MarketWatch.

Vil fremskynde autonome kjøretøy

Ifølge Huberty kan Apple endre dynamikken i verden på autonome kjøretøy, slik de har gjort innen andre segmenter. Selskapet var ikke først med å lansere smarttelefonen, men fokuset på å bygge et attraktivt programvareøkosystem hjalp selskapet å gå forbi allerede etablerte aktører.

«Bevisene tyder på at når Apple går inn i nye markeder, opererer selskapet som en katalysator for å utvide markedet utover det som man trodde var mulig», skriver Morgan Stanley-analytikeren, og legger til at hun at Apple sannsynligvis vil fremskynde bruken av selvkjørende kjøretøy.

Imidlertid innrømmer Huberty at Apple må få noen nye partnere skaffe nye komponenter og investere i ny teknologi internt hvis de ønsker å komme seg inn i bilbransjen. Hun er likevel optimistisk med tanke på selskapets evne til å håndtere dette skiftet samtidig som det benytter seg av sine eksisterende muligheter, melder MarketWatch.

«Mye av hjernen og kraften til en selvkjørende bil – inkludert prosessorer, sensorer og batterier – er allerede designet av Apple i dag», skriver Huberty.

Dette mener hun gjør selskapet godt rustet til å løse komplekse teknologi-, sikkerhets-, ytelses- og produksjonsutfordringer for en selvkjørende bil og å skalere produksjonen raskere enn andre som retter seg mot det samme markedet.

DET NYE TESLA? Elbilprodusenten Rivian presenterte pickupen R1T i september. Selskapet prises til 109 milliarder dollar på Nasdaq. Foto: NTB

Morgan Stanley-analytikeren mener også at en Apple Car kan snu om på den tradisjonelle tankegangen om bileierskap og mobilitet, og dreie det mer mot at selskapet selger bil som en tjeneste, skriver MarketWatch.

Sørkoreansk partner?

En mulig partner Apple har snust på er den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai. I januar begynte ryktene om de to selskapene å svirre, noe som sendte Hyundai-aksjen opp 20 prosent.

Det har foreløpig ikke blitt noe mer av, men det var heller ikke første gang Apple vurderte et mulig elbilsamarbeid med en bilprodusent. Tilbake i 2014 var Apple-topper på besøk hos BMW for å undersøke deres elbilproduksjon. Siden den gang har det kommet utallige spekulasjoner rundt «Project Titan» – Apples kodenavn på forsøket om å komme seg inn i bilindustrien.

På elbilmarkedet vil Apple støte på konkurranse av selskaper som Tesla, i tillegg til nye aktører som Rivian Automotive og Lucid Motors, samt tradisjonelle bilprodusenter som beveger seg bort fra forbrenningsmotorer. Aksjene til selskaper som Lucid Motors og Rivian har steget voldsomt de siste månedene ettersom flere investorer satser på at de respektive selskapene skal bli «det nye Tesla».