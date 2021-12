Utsikter til høyere renter skaper usikkerhet rundt teknologiaksjer inn mot 2022. Investeringsdirektør plukker et par «safety trades»

En mer aggressiv Federal Reserve og utsikter til renteoppgang lover dårlig for vekstaksjer inn mot 2022, og Bloomberg har spurt et ekspertpanel om tech-sektoren er et sted å være neste år.

– Tech må helt klart være en del av porteføljen. Vårt samfunn er så gjennomgripende i bruken av teknologi og programvare, og det vil derfor fremdeles være fornuftig å eie markedslederne i sektoren, sier direktør Brian Vendig i MJP Wealth Advisors.

Investeringsdirektør Bob Doll i Crossmark Global Investments er tech-nøytral.

– Men det er en stor sektor, og noe må du ha. Mine favoritter blant de store aktørene er Google og Dell, sier han.

– Topp kvalitet

Aksjestrateg Christopher Harvey i Wells Fargo uttalte til nyhetsbyrået nylig at han forventer en frisk reprising av risiko, og påfølgende høyere sannsynlighet for en 10 prosent korreksjon innen eller i løpet av sommeren 2022.

– Tech er en av de dyreste delene av markedet, og dyre aksjer gjør det dårlig når rentene stiger. Investorer repriser nå Fed, og den prosessen må bare spille seg ut. Men de langsiktige bør holde seg i sektoren, som jeg tror vil gjøre det bra i andre halvår når verdsettelsene har korrigert, sier aksjestrateg for USA i RBC Capital Markets, Lori Calvasina.

– Tech er sektoren i markedet med høyest kvalitet, og der du vil være på lang sikt. Så det er på tide å bestemme seg: vil du være en trader eller en investor? spør hun.

Trygge havner

Bloombergs TV-anker Alix Steel ber så investeringsdirektør Doll i Crossmark om å trekke frem sine beste «safety trades» i tech fremover.

– AT&T og CVS (e-helse, red.anm.) er konservative selskaper jeg liker. Jeg vet ikke om det er «safety trades», men tror du rentene skal opp må du også eie banker, svarer han.