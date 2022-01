Det kinesiske kommunistpartiets kampanje for å stoppe et fåtall selskapers teknologidominans har stukket kjepper i hjulene for giganter som Tencent og Alibaba.

Førstnevntes sterke mann, gründer, konsernsjef og styreleder Pony Ma, har staket ut en ny kurs og gjør nå store endringer i investeringsmodellen.

– Vi er ingen basistjeneste, bare et helt vanlig selskap. Vi er en dyktig assistent, men sånne er samtidig lette å bytte ut, uttalte han i forbindelse med Tencents årsavslutningsfest i desember, ifølge Financial Times.

Strategien har så langt vært å gjøre oppkjøp over hele verden, og deretter forplante seg slik at Tencent mer og mer blir en slags livsnødvendig infrastruktur som energi og vann. Selskapet gir nå opp denne tilnærmingen til fordel for en mindre aggressiv strategi.

Reduserer kjøpstakten

Etter 270 oppkjøp – opp fra 174 året før – ble 2021 et rekordår for investeringer, men Tencent bremset investeringstakten tydelig ned mot slutten av året. Antall oppkjøp falt 67 prosent fra første til fjerde kvartal.

– Når porteføljen bare har vokst og vokst, er det naturlig at avkastningen på oppkjøpene faller. Derfor er det til slutt smartere å gi verdi tilbake til eierne enn å fortsette byggingen av imperiet med en større og større portefølje som gir lavere og lavere avkastning, sier en kilde med innsyn i Tencents investeringsstrategi til Financial Times.

Bare den børsnoterte delen av Tencents deleierskap i mindre selskaper tilsvarer verdier på 190 milliarder dollar. I tillegg følger er store summer investert i unoterte selskaper.

Kursendringen i Tencent skjer etter at konkurransemyndighetene kalte Pony Ma inn på teppet, blokkerte et oppkjøp, bøtela selskapet og tvang det til å åpne sitt tentakkel-aktige økosystem slik at dette kunne komme konkurrenter til nytte.

Frigjør eierandeler?

Like før jul delte Tencent ut det meste av sine aksjer i netthandelskjempen JD.com som utbytte til aksjonærene. Utbyttet på 16 milliarder dollar senket eierandelen fra 17 til 2,3 prosent.

Senioranalytiker Matthew Kanterman i Bloomberg Intelligence mente grepet kunne bli sett på som et tiltak for å lette på de regulatoriske bekymringene.

– Hvis det er tilfellet, kan situasjonen åpenbart bli at Tencent ser etter å redusere eierandelen i andre handelsplattformer som Pinduoduo og til og med videodelingsappen Kuaishou. Tencent har mange tentakler spredt utover en rekke forskjellige selskaper, og flere av disse eierandelene kan bli frigjort om alt dette er drevet av antimonopol-korstogene, sa han til nyhetsbyråets TV-kanal.