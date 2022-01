Sikkerhetsfeil ved OL-app

En app som alle deltagere ved OL i Beijing er nødt til å bruke under arrangementet kan tillate helseinformasjon, talemeldinger og andre data til å lekke, skriver Hong Kong Free Press.

Appen er ment til å overvåke tilfeller av Covid-19.

Den internasjonale olympiske komité svarte på rapporten ved å si at brukere kan deaktivere appens tilgang til deler av telefonene sine, og at vurderinger fra to ikke navngitte cybersikkerhetsorganisasjoner «bekreftet at det ikke er noen kritiske sårbarheter».

– Brukeren har kontroll over hva appen kan få tilgang til på enheten deres, sa komiteen til AFP, og la til at det ikke er nødvendig å installere den på mobiltelefoner «da akkreditert personell kan logge på helseovervåkingssystemet på nettsiden i stedet .»

Komiteen sa at den har bedt Citizen Lab om sin rapport «for å forstå bekymringene deres bedre.»

Da Finansavisen kontaktet Norges Idrettsforbund hadde de ikke hørt noe om dette.