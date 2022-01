Henter milliarder til gigantisk satsing

Indiske Ola Electric Mobility har hentet mer enn 200 millioner dollar i en finansieringsrunde som verdsetter elscooterprodusenten til 5 milliarder dollar – 44,5 milliarder kroner. Selskapet sikter mot å ta en ledende rolle tidlig i markedet for batteridrevne scootere, melder Bloomberg.

Nå jobber Ola med å bygge det som blir verdens største fabrikk for tohjulinger i India. Her vi selskapet ansette kun kvinner – 10.000 i totalen – og på sikt produsere 10 millioner elektriske scootere i året.

I en kommentar til kapitalinnhentingen sier Ola-gründer og adm. direktør Bhavish Aggarwal at selskapet også sikter mot å bringe sine løsninger til både sykler og biler.

Her hjemme er MEV Norge godt i gang med elektriske mopedbiler. Selskapet har planer om å selge for 200 millioner kroner i år, og har nå hentet 5 millioner kroner i vekstkapital.

Forsinkelser

Samtidig med at investorene stiller opp med midler, trøbler Ola Electric Mobility med forsinkelser for den nylig lanserte scootermodellen Ola S1, forårsaket av blant annet den globale halvledermangelen og det analytikere omtaler som for mye avhengighet av importerte komponenter – mye av det fra Kina.

Forsinkelsene har igjen ført til mye negativ respons i sosiale medier fra kunder, der flere har betalt full pris i forkant, men ikke fått noen scooter ennå.



Blant investorene som stilte opp i den nye finansieringsrunden, var navn som Tekne Private Ventures, Alpine Opportunity Fund og Edelweiss, ifølge Ola. Fra før har selskapet Tiger Global og SoftBank Group som viktige støttespillere.