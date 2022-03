En hackergruppe som opererer under navnet Lapsus$ hevdet siste uken i februar at de hadde hacket Nvidias nettverk og stjålet en terabyte med data, skriver Ars Technica.

Den stjålne informasjonen inneholder blant annet kildekode for drivere og maskinvare, hevder gruppen. De har også allerede publisert en rekke filer, som blant annet inneholder brukernavnet og kryptografiske avtrykksfunksjoner til over 70.000 ansatte i Nvidia.

Videre kom gruppen med et merkelig krav: Fjern funksjonen kjent som LHR, kort for Lite Hash Rate, eller så vil de publisere resten av den stjålne dataen.

Lite Hash Rate

Det har de seneste årene vært enorm etterspørsel etter Nvidias grafikkort, spesielt Nvidias RTX-kort som er langt raskere og mer effektive til kryptoutvinning.

Dette har ført til at gaming-entusiaster har slitt med å få tak i de nyeste grafikkortene, og som en konsekvens innførte produsenten en LHR-sperre som reduserer hastigheten ved bruk til kryptoutvinning.

Denne sperren krever hackerne nå fjernet.

LHR lansert i fjor

«Vi bestemte oss for å hjelpe gruve- og spillfellesskapet,» skrev Lapsus$-medlemmer på dårlig engelsk. «Vi vil at Nvidia skal lage en oppdatering for alle 30-generasjons maskinvare som fjerner alle LHR-begrensninger, ellers vil vi lekke dataene», skriver gruppen.

Nvidia introduserte LHR i februar 2021 med lanseringen av GeForce RTX 3060-modellene. Tre måneder senere tok selskapet LHR til sine GeForce RTX 3080, 3070 og 3060 Ti grafikkort. Årsaken: Å gjøre kortene mindre attraktive for folk som utvinner Ethereum og andre typer kryptovaluta.