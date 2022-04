Twitter-plan skal stoppe videre Musk-oppkjøp

Fredag ble det kjent at flere Twitter-aksjonærer avviste Musks bud på 43 milliarder dollar, tilsvarende 378 milliarder kroner, for å overta hele selskapet.

Det ferske styrevedtaket gjør det mulig for Twitters aksjeeiere, unntatt Musk, å kjøpe flere aksjer med rabatt. Slik blir Musks andel av selskapet vannet ut, noe som gjør det vanskeligere for ham å skaffe nok aksjonærstemmer for en overtagelse.

Twitters plan vil tre i kraft dersom Musks aksjeandel på om lag 9 prosent stiger til mer enn 15 prosent.

Planen omtales som en giftpille og er den siste vendingen i dramaet som omhandler verdens rikeste manns forsøk på å overta den populære meldingsplattformen.

Da New York-børsen torsdag avsluttet handelen før påske, lå sluttkursen på Twitter-aksjen på 45,08 dollar.

Twitter sier planen reduserer muligheten for at én person kan skaffe seg kontroll over selskapet uten å betale aksjonærene ekstra eller gi styret mer tid til å vurdere tilbudet. Slike aksjonærrettighetsplaner brukes for å hindre fiendtlig overtagelse av et selskap ved å gjøre ethvert oppkjøp uoverkommelig dyrt for budgiveren.

Musk opplyste i begynnelsen av april at han hadde kjøpt 9,1 prosent av Twitter. På nettopp Twitter har han den siste uken sagt at han vil gjøre tjenesten reklamefri, til tross for at rundt 90 prosent av selskapets inntekter i fjor kom fra annonser.

Etter at han kjøpte seg inn i selskapet, kom det meldinger om at han skulle inn i styret, men her snudde Twitter etter kort tid.

