Twitter må følge EUs regler om ytringsfrihet og forbud mot skadelig innhold selv om Tesla-gründer Elon Musk kjøper selskapet.

«Om det handler om biler eller sosiale medier må alle selskaper som virksomme i Europa følge våre regler. Herr Musk vet dette veldig godt», skriver EUs kommisjonær for det indre markedet, Thierry Breton, i en Twitter-melding tirsdag.

«Han kjenner til europeiske regler for biler og vil raskt tilpasse seg loven om digitale tjenester», fortsetter han.

Enige om ny digital lov

Breton viser til at forhandlere fra Europaparlamentet og EU-landene natt til lørdag ble enige om sluttversjonen av EUs lov om digitale tjenester, DSA (Digital Services Act).

– Et mål for DSA er å beskytte fundamentale rettigheter på internett, inklusive frihet fra myndigheters innblanding, folks ytringsfrihet og tilgang til informasjon, sa kommisjonens talsmann i digitale spørsmål, Johannes Bahrke, ifølge Nyhetsbyrån Direkt i en briefing.

I et intervju med Financial Times understreker kommisjonær Breton at EU vil «realitetssjekke» Elon Musks planer om å moderere Twitter mindre strengt.

– Hvis de ikke overholder loven, finnes det sanksjoner – 6 prosent av omsetningen, og hvis de fortsetter – utestengelse fra å drive i Europa, sier han.