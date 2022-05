Lengste nedtur siden dotcom-boblen

Denne uken falt Nasdaq 3,8 prosent, den syvende uken på rad på nedgang, og med det er det den lengste tapsrekken for den teknologitunge børsen på 21 år – da dotcom-boblen sprakk.

Inflasjon, stigende renter, Ukraina-krigen og nedstengning i Kina har til sammen skapt en dårlig stemning i aksjemarkedene, og har ført til en spesielt brutal nedgang for investorer innen teknologi og vekstaksjer, skriver CNBC.

Siden toppen 19. november har Nasdaq falt 29 prosent, og stengte fredag på 11.354,62 poeng. S&P 500 har ikke gjort det like dårlig, men er likevel ikke langt unna et fall på 20 prosent fra toppen ved årsskiftet.

Tungt for tungvekterne

Den seneste uken har Cisco vært blant de store taperne, med et fall på 13 prosent. Nedgangen kom etter et uventet inntektsfall for nettverksgiganten, mens Cisco hevder at fallet kommer av deres beslutning om å avslutte virksomheten i Russland og Hviterussland sammen med forsyningsproblemer på grunn av nedstenging i Kina.

I tillegg har Dell, som la frem kvartalsrapport denne uken falt 11 prosent, programvareselskapet Shopify falt 10 prosent, mens skyprogramvareselskapet Workday falt rundt 9 prosent etter at analytikere nedgraderte aksjen på grunn av resesjonsfrykt, melder CNBC.

BARBERTE VERDIER: Elon Musks Tesla har mistet 14 prosent av markedsverdien den seneste uken. Foto: Bloomberg

For verdens rikeste mann, Elon Musk, har heller ikke uken vært den beste. Tidligere i uken kom det frem at en tidligere ansatt i SpaceX inngikk et forlik med selskapet etter å ha anklaget Musk for seksuelt krenkende atferd.

I tillegg falt Twitter, som Musk er i ferd med å kjøpe for 54,20 dollar pr. aksje, 6 prosent denne uken til 38,29 dollar, mens Tesla falt 14 prosent til 663,90 dollar.

Blant Big Tech falt Apple 6,5 prosent. Det er den åttende uken på rad med nedgang for IT-kjempen. Samtidig falt Alphabet 6 prosent, mens Amazon sank med nærmere 5 prosent.

– Buy the dip

Siden fallet er blitt såpass stort og langvarig har dette gjort at flere analytikere og forvaltere begynner å se kjøpsmuligheter. Invescos globale sjefstrateg Kristina Hooper er en av dem.

– De mer spekulative delene av tech-universet kommer til å komme under press. Vi kan se noen konkurser, men mesteparten av tech vil komme sterkere ut av dette, mener Hooper.



Hun anbefaler derfor å være selektiv når du kjøper tech-aksjer i dag.

– Fokuser på selskaper med sterk kontantstrøm og brede marginer. De har også blitt truffet hardt, men jeg tror de er gode kjøpsmuligheter nå, sier sjefstrategen.

Hos Morningstar tror sjefstrateg David Sekera at børsfallet er ferdig. Hans potensielle kjøpskandidater er Alphabet, Amazon, Microsoft og Meta.

– Hittil i år har disse aksjene falt mer enn gjennomsnittet av resten av markedet. Vi er overbevist om at det er verdi i disse selskapene for langsiktige investorer. Buy the dip, er Sekeras anbefaling.