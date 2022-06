Astrocast kjøper IoT-selskap

Astrocast kjøper det nederlandske IoT-selskapet Hiber, ifølge en børsmelding mandag.

Astrocast skal kjøpe alle Hibers aksjer i bytte mot utstedelse av nye Astrocast-aksjer, som representerer 16,5 prosent av Astrocasts aksjekapital. Hibers aksjonærer ble også enige om å investere 10,45 millioner euro i Astrocasts offentlige tilbud.



«Vi har overvåket Hibers imponerende skifte i strategi nøye de siste årene. Hiber er anerkjent som en sterk IoT-scaleup i markedet. Hibers fokus på satellittaktiverte IoT-løsninger, innovasjon og produksjon er i tråd med Astrocasts strategiske prioritering om å gå til markedet i 2022 og utover, sa Fabien Jordan, adm. direktør i Astrocast.

Astrocast er et sveitsisk satellittkommunikasjonsselskap basert i Lausanne. Målet er å etablere et globalt satellittnettverk for IoT-applikasjoner.

Satelittselskapet valgte Norge og Euronext Growth for sin første notering. Videre ønsker Astrocast en Paris-notering. Selskapet påpeker at Frankrike er et ledende land innen romfartsområdet i Europa, og trekker frem at Astrocast har etablert bånd med store industrielle aktører som Airbus og CEA-Leti.