Resesjonsfrykt og utsikter til kraftige renteøkninger har gjort 2022 til et tungt år for teknologiaksjer. Etter tre dager med oppgang snudde Nasdaq ned igjen fredag og indeksen er nå ned over 24 prosent så langt i år. Snap utmerket seg særdeles negativt, og stupte nesten 40 prosent etter skuffende kvartalstall.

Blant enkeltaksjer er også Alphabet ned over 20 prosent hittil i år, mens Meta nesten er halvert.

Frykter nytt «tech-krakk»

Enkelte analytikere har tatt til orde for å gå inn igjen i teknologi, men investeringsdirektør John Ricciardi i Deuterium Capital vil ikke «kjøpe dippen» og tror et nytt tech-krakk kan være i emning.

– Det kan ikke utelukkes. Vi må få en bekreftelse innen noen måneder, men det ser ikke bra ut for september eller oktober, sa han til CNBC fredag i en sak som ble publisert søndag kveld New York-tid.

Ifølge Ricciardi vil indikatorer som amerikansk detaljhandel, eksport og industriordre peke nedover de neste månedene, noe som vil være dårlige nyheter for selskaper som Apple og Microsoft.

– Det ser ut for oss som at investorer vil være lettet over og tiltrukket av verdsettelsen denne måneden og den neste, men deretter vil nye fryktfaktorer – som svakere inntjening og en resesjon, bli ganske åpenbare, fortsetter Ricciardi.

Anbefaler helse, telekom

I tillegg til å holde seg unna teknologi, har Deuterium Capital-forvalteren kvittet seg med energiaksjer til fordel for helse og telekom.

«Sektorrotasjon vil stadig være et viktig investeringstema ettersom teknologi, som til tross for kraftige fall fortsatt er overvurdert, trolig vil korrigere ned igjen når globale konjunkturer svekkes markert sent i tredje kvartal og investorer vil foretrekke aksjer i rentesensitive sektorer som helse», skrev Deuterium ifølge CNBC nylig om utsiktene for tredje kvartal.

Innen helse mener Ricciardi at Pfizer og Merck fremdeles har «mer å gå på», men AT&T, Verizon og Sprint (nå en del av T-Mobile) er favorittene i telekom.

– Vi vil altså holde oss i det jeg vil kalle rentesensitive sensyklus-aksjer. Det kan fortsatt være for tidlig å gå inn i essensielle forbruksvarer og aksjer i nyttesektoren som er super-rentesensitiv, sier Ricciardi.