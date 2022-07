Sterk inntektsøkning for Amazon

Amazon har nå lagt frem sine tall for andre kvartal 2022.

Teknologigiganten kunne vise til en økning i inntektene på 7 prosent til 121,2 milliarder dollar, mot Wall Street-analytikernes forventing på 119,53 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Terminal. Omsetning endte dermed i det øvre sjiktet av selskapets guiding, som var mellom 116-121 milliarder dollar.

Driftsresultatet endte på 3,3 milliarder dollar. Resultatet endte på minus 2 milliarder dollar og inntjeningen pr. aksje endte på minus 20 cent.

Aksjekursen til Amazon er opp over 12 prosent i etterhandelen.

Makroøkonomiske utfordringer

Det blomstrer ikke i den amerikanske detaljhandelen for tiden. Industrien sliter med utfordringer knyttet til høy inflasjon, avtakende økonomisk vekst og problemer med forsyningskjedene.

For to dager siden kom Walmart om en redusert guiding for selskapets bunnlinje i 2022, selv om deres omsetning er forventet å stige målt i nominelle verdier. Netthandelsselskapet Shopify stupte også på børs etter at de informerte om masseoppsigelser grunnet avtakende inntektsvekst.

De makroøkonomiske utfordringene er ikke noe nytt for Amazon, som i første kvartal rapporterte en nettbasert omsetningsreduksjon på 3 prosent. De svake tallene har vært med på tynge selskapets aksjekurs, som er ned omtrent 27 prosent så langt i år, men Michael Pachter fra investeringsselskapet Wedbush mener trenden potensielt kan snu.

Han tror at den økende inflasjonen faktisk kan være gunstig for Amazon, gitt at det fører til høyere priser og avgifter hos selskapet. Baksiden med den økende inflasjonen er at det direkte påvirker forbrukernes handelsmuligheter, og derfor også volumet av varer og tjenester som blir etterspurt.

Rivian

Amazons eierandel i elbilprodusenten Rivian var i november verdt 27 milliarder dollar, men denne posten har blitt kraftig redusert. Dette skjer etter at bilprodusenten har blitt kraftig straffet på børs siden årsskiftet. Amazon har nå tatt papirtap på sin Rivian-andel på til sammen 11,5 milliarder dollar for de to første kvartalene, og selskapets investering i bilselskapet er nå verdtsatt til rundt 5 milliarder dollar.