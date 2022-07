Apple leverte tall for årets andre kvartal etter stengetid torsdag kveld.

Teknologiselskapet hadde en omsetning på 97,3 milliarder dollar, opp fra 89,5 milliarder i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet en omsetning på 82,76 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Driftsinntektene var på 30 milliarder dollar, mens driftsresultatet endte på 25 milliarder dollar, opp fra 23,6 i andre kvartal 2021.

«Dette kvartalets resultater er et bevis på Apples nådeløse fokus på innovasjon, og vår evne til å skape de beste produktene og tjenestene i verden,» sa Tim Cook, Apples adm. direktør.

I kvartalsrapporten kom det frem at selskapet vil øke utbyttet til aksjonærene med 0,23 dollar pr. aksje, en økning på 5 prosent. Utbyttet utbetales 12 mai til aksjonærer som eier ordinære aksjer ved børsslutt 9. mai. Styret har også godkjent en økning på 90 milliarder dollar til det eksisterende aksjetilbakekjøpsprogrammet.

Trygg havn

Selv om den amerikanske økonomien teknisk sett er i en resesjon, mener flere analytikere at Apple-aksjen fortsatt er en trygg havn som er godt posisjonert til å prestere bedre enn sine konkurrententer i tiden som kommer.

– Vi tror selskapet har administrert forsyningskjeden bedre enn det selskapet planla for et kvartal siden, samtidig som de fortsetter å ta markedsandeler i et ellers vanskelig kvartal for smarttelefoner og PC-er, sier Deutsche Bank-analytiker Sidnet Ho.

Apple hadde en andel på 17 prosent av globale telefonforsendelser i andre kvartal, opp fra 14 prosent i forrige periode, ifølge analyseselskapet Canalys.

Aksjen stiger over 3 prosent i etterhandelen i USA.