USA er i resesjon

Torsdagens BNP-tall kommer i kjølvannet av onsdagens rentedom fra Federal Reserve, som hevet renten med 75 basispunkter for andre rentemøte på rad – i et forsøk på å få ned den skyhøye inflasjonen. Frykten mange sitter med er at de kraftige renteøkningene vil drepe veksten i amerikansk økonomi.

Dr. Doom spår dyp resesjon

Eksempelvis er Nouriel Roubini – også kjent som Dr. Doom – overbevist om at USAs økonomi er på vei inn i en dyp resesjon.

– Nå har vi stagflasjonære, negative tilbudssjokk og historisk høye gjeldsgrader. I tidligere resesjoner, som i de to siste, har vi hatt massive penge- og finanspolitiske lettelser. Denne gangen går vi inn i en resesjon med strammere pengepolitikk, og vi har ikke noe finanspolitisk handlingsrom, sa han til Bloomberg tidligere denne uken.

Som en motpol til Roubini finner vi den tidligere Deutsche Bank-strategen Ed Yardeni. Han ser ikke for seg noen hard landing for amerikansk økonomi.

I fjerde kvartal i fjor var den annualiserte BNP-veksten i USA på hele 6,9 prosent.

Powell tror ikke på resesjon

For øvrig viser andre foreløpige tall sluppet torsdag at amerikansk kjerne-PCE (personal consumption expenditures) – Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål – kom inn på 4,4 prosent annualisert i andre kvartal.

Konsensus pekte her mot 4,5 prosent.

I første kvartal landet kjerne-PCE på 5,2 prosent annualisert vekst.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte på pressekonferansen i kjølvannet av onsdagens rentemøte at han ikke tror økonomien har gått inn i en resesjon, og forklarte det med at det er for mange områder av økonomien som presterer for godt.

– Vi prøver ikke å utløse en resesjon, og må det heller ikke, sa han ifølge Marketwatch.