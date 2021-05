Ice Group med rekordhøy justert EBITDA

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl 8.00

Samlede driftsinntekter i kvartalet var 552 millioner kroner, en økning på 12 prosent fra første kvartal i fjor, mens omsetningen for tjenestene til smarttelefonmarkedet økte med 13 prosent til 426 millioner kroner.

Det går frem av kvartalsrapporten fra selskapet torsdag.

Ice Group er et telekommunikasjonsselskap med landsdekkende nett i Norge og kunder i Danmark. Ice opererer et rent 4G mobilnett, og leverer tjenester innen smarttelefoni og mobilt bredbånd til forbruker- og bedriftskunder.

EBITDA-rekord

Høyere inntekter bidro til at Ice Group leverte et rekordhøyt justert EBITDA-resultat på 86 millioner kroner, sammenlignet med 4 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Justert EBITDA-margin ble dermed løftet til 16 prosent, opp fra 1 prosent i første kvartal i fjor.

«Driftsmarginene ser betydelige økninger som indikerer nye inntjeningsnivåer for Ice Group. Dette er et resultat av vår langsiktige strategiske innsats for å forbedre kundetilbudet, nettverksytelsen, kostnadsposisjonen og levere kontinuerlig kundevekst. En ny nasjonal roamingavtale (NRA) som kom inn 1. januar 2021 reduserer kostnadene betydelig og sender EBITDA-resultatet opp til 86 millioner kroner – på linje med vår guiding for 2021», skriver selskapet i børsmeldingen.

– Første kvartal gir normalt lavere salg, og ble i år også påvirket av at store deler av det norske samfunnet var nedstengt på grunn av økende covid-19. Våre egne og de fleste av våre partneres butikker er derfor stengt, noe som påvirket salget negativt i kvartalet. Imidlertid fortsetter vi å utvide kundebasen vår og tilførte 11.000 nye abonnenter i første kvartal, og opprettholder vår markedsledende gevinst i B2C-segmentet, sier Eivind Helgaker, konsernsjef i Ice Group.

Forbedring over hele linjen

Telekomselskapet forbedret dermed driftsresultatet i kvartalet med 120 millioner kroner, men fremdeles i rødt med minus 58 millioner.

Resultatet før og etter skatt endte også i rødt med minus 263 millioner kroner – men rundt 160 millioner høyere enn ved tilsvarende kvartal i fjor.

Ice Group (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 552 491 Justert EBITDA 86 4 Driftsresultat -58 -177 Resultat før skatt -263 -420