Telenor selger Myanmar-virksomheten for 900 mill.

Telenor selger hele mobilvirksomheten i Myanmar til M1 Group for 105 millioner dollar, cirka 900 millioner kroner. 55 millioner dollar, rundt 470 millioner kroner skal utbetales over fem år, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalen innebærer en antatt selskapsverdi på omtrent 600 millioner dollar, cirka 5,2 milliarder kroner, og M1 Group vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet.

Telenor Group annonserte nedskrivning av Telenor Myanmar 4. mai og 2. juli meldte nyhetsbyrået Reuters at Telenor vurderte å selge virksomheten i landet. 4. mai understreket Telenor at videre drift var avhengig av utviklingen i landet, og den har ifølge Telenor forverret seg den siste tiden. Den forverrede utviklingen er grunnen til salget.

«Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis. Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen», sier adm. direktør Sigve Brekke i meldingen.

Siden oppstarten i 2014 har Telenors finansiering av Telenor Myanmar vært rundt 5,3 milliarder kroner. Etter å ha oppnådd positiv kontantstrøm i 2017 har Telenor Myanmar delt ut om lag 3,2 milliarder i utbytte.

Fra andre kvartal vil Telenor Myanmar behandles som en eiendel holdt for salg. Beregningene for gevinst/ tap vil påvirkes av akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til Myanmar-operasjonen og ferdigstilles ved sluttføring av transaksjonen, ifølge meldingen.