Ved å bruke 5G for å nå områdene der fiberutrulling kanskje er krevende å regne hjem, kan man nå de siste:

– Men det haster litt for om rundt to år må Telenor skru av kobbernettet sitt, rett og slett fordi det ikke bærer lenger, sier Nag, med referanse til Telenors store pågående moderniseringsprosjekt.

Telegiganten har selv vært åpne på at de regner med å miste en betydelig andel på det gamle kobbernettet når de nå går over til fiber og trådløse løsninger.

Altibox blar opp 844 millioner, eller 724 millioner fratrukket «deknings-rabatten» som gis der det ikke er ansett kommersielt å bygge ut dekning.

– Hvordan ser dere på avkastningspotensialet i dette, dere kunne jo brukt denne kapitalen til mer investeringer i fiber, teknologiløsninger eller sendt mer utbytte til de offentlige eierne?

– Televirksomheten til Lyse er en lønnsom forretning og det må den være – vi har gravd ned 12 milliarder over 20 år (i fibernett, journ.anm.). Nå leverer virksomheten veldig hyggelige resultater som bidrar til utbytter til eier-kommunene, sier Nag, og fortsetter:

– Som investering ligner dette veldig mye fiberinvesteringene, men det gjør det mulig å nå andre kunder i områder som ligger lenger fra de vanlige kommersielt gode områdene. Det er kjempeviktig for Norge og en del av vårt samfunnsansvar.

Åpner for å leie ut

Altibox har sikret seg frekvenser i de såkalte 2,6- og 3,6- gigahertzbåndene. Disse gir svært god kapasitet, men signalene når ikke like langt som de lavere frekvensbåndene som Telenor, Telia og Ice bruker for å gi god geografisk dekning i Norge.

– Vi har kjøpt mye spektrum og har muligheter til å levere en rekke tjenester. 5G er en teknologi det er knyttet mange forventninger til når det gjelder nye tjenester, sier Nag.

– Siden dere ikke skal bygge et landsdekkende nett, skal dere leie ut frekvensene dere selv ikke bruker?

– Det er mulig, men vi har ikke tatt endelig stilling til det ennå. Det snakkes om regionale frekvenser og lukkede bedriftsnett, så det er mange muligheter. Om det er å leie ut til andre eller utvide produkttilbudet, det er fortsatt under arbeid, sier Nag og legger til at fokuset nå er på å få tjenesten deres ut i markedet i første halvår.

– Hva tror du om markedet for trådløst bredbånd i Norge, det har jo blitt svært populært i Finland?

– Jeg tror det etter hvert blir et tilbud man kan få overalt hos én av operatørene. For oss med et godt utbygget fibernett er det viktig å nå de vi ikke når, sier Nag og legger til at det er et godt fiber-supplement.