Fredag var Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan gjest i Økonominyhetene på FA TV.

Norges nest største telekomaktør, etter Telenor, opplever vekst i kundebasen og marginene. Hvordan får de til det i et marked som egentlig ikke vokser?

Selskapet pumper milliardbeløp inn i de norske nettene, men hvordan blir konkurransen mot Telenor og nykommeren Altibox fremover? Og hvorfor vil enkelte aktører bestille seg sitt eget private mobilnett?

Les også: Nytt tårnsalg vil trigge ekstrautbytte til Telia-eierne

Les også: Økt salg og flere abonnenter for Telia

Se også intervjuet med Telias nye konkurrent:

05.10.2021 Altibox, Lyse-konsernet og deres partnere har gjennom årene bygd seg opp Norges største fibernett med nesten 800.000 kunder. Nå blar de opp 724 millioner kroner for å skaffe seg 5G-frekvenser for å kunne levere trådløst bredbånd. Vi snakker med Lyses konserndirektør for Tele, Toril Nag, om planene.