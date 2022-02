Telenor skrur opp investeringer og utbytte

Telenor skrev i første kvartal i fjor ned Myanmar-investeringen med 6,5 milliarder. Samlet sett regner selskapet med å ha tapt 1,2 milliarder kroner på Myanmar etter at salget er regnet med.

Telenors nøkkeltall (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 28.154 29.322 Driftsresultat 4.064 8.861 Resultat før skatt 2.975 9.922 Resultat etter skatt 587 7.689

Inntektspress i Norge

På Telenors viktige hjemmebane i Norge endte antallet mobilkunder ned tre prosent. Gjennom ett år har man mistet 71.000 kunder og endte 2021 på 2,75 millioner.

Samtidig klarte Telenor å øke inntjeningen per mobilkunde med en tikroning i løpet av året til 354 kroner. Dette var likevel ikke nok til å holde samlede inntekter stabilt.

Trafikk- og abonnementsinntektene falt fra 4,84 til 4,69 milliarder, mot fjerde kvartal året før. Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 3,19 til 3,10 milliarder.

Antallet abonnementer på trådløst bredbånd-løsningen har økt fra 72.000 til 96.000 gjennom 2021, hvorav de siste 6.000 kom i andre halvår.

Løsningen utgjør sammen med fiber det alternativet Telenor ruller ut til kundene når de nå jobber intenst med å legge ned det gamle kobbernettet – nettet som i over et århundre har levert alt fra fasttelefon til tidlige generasjoner med bredbånd.

Ettersom inntektene fra fasttelefon og bredbånd over kobbernettet faller må det erstattes av nye ting, primært fiber og inntekter fra trådløse tjenester. I fjerde kvartal hadde Telenor mistet 203 millioner i fiberinntekter mot samme periode året før, mens inntektene fra de nye tjenestene hadde økt med 135 millioner, altså et netto bortfall på 68 millioner.

– Vi leverte ikke på egne mål i fjerde kvartal, sier Norgessjef i Telenor, Petter Børre Furberg og legger til at flere av fibersalgene bare er skjøvet over i første kvartal grunnet praktiske årsaker.

– Innen FWA (trådløst bredbånd, journ.anm.) skal vi også være ærlige å si at vi i andre halvår så en høyere churn enn forventet. Vi har fortsatt stor tro på produktet, men innser at det vi rullet ut i første fase med innendørs antenne og hastigheter ned i 10 megabit ikke står seg i konkurransen med fiber.

Han forklarer at nordmenn har en stor preferanse for fiber generelt i markedet, og at det derfor er 5G-løsningen for trådløst bredbånd som Telenor anser som en effektiv konkurrent i markedet. Der kan man få trådløst bredbånd helt opp i 500 megabit per sekund.