Ericsson stuper på Stockholmsbørsen onsdag. Telekomkjempen erkjenner at den mistenker seg selv for å ha bestukket terrororganisasjonen IS I Irak, skriver Dagens Industri.

Fallet har tiltatt utover dagen, og i 16-tiden onsdag ettermiddag var B-aksjen ned 13 prosent, noe som tilsvarer børsverdier for nærmere 50 milliarder svenske kroner.

Utbetalinger til IS

Selskapet opplyste i en pressemelding i forrige uke om at media hadde kommet med spørsmål om etterfølgelse av regler i Irak. Tirsdag kveld fulgte Ericsson opp med at en intern utredning om hendelser i landet «identifiserte alvorlige regelbrudd og brudd mot forretningsetisk kode».

– Det vi ser, er at man har kjøpt transportveier gjennom områder kontrollert av terroristorganisasjoner, inklusive ISIS. Vi har ikke med de mulighetene vi har kunnet fastslå hvem som er den definitive mottaker av disse betalingene, sa Ericsson-sjef Börje Ekholm til avisen tirsdag kveld.

Systemfeil eller lokale skurker?

Analytiker Frank Maaø i DNB Markets mener det kan diskuteres om kursreaksjonen er rimelig.

– Man kan se det som en overreaksjon, men det kan også være et tegn på at ESG-fokuserte investorer nå analyserer og vurderer om de egentlig kan eie like mange Ericsson-aksjer som tidligere, sier han til DiTV.

– Det viktige her er om det er en systemfeil fra Ericsson, eller om de har blitt utsatt for lokale skurker, samt om Ericsson har fortløpende har redegjort denne informasjonen til amerikanske myndigheter. Vi har ingen grunn til å at de ikke har gjort det. Tvert imot har det vært initiativ til å være åpne og transparente mot myndigheter, fortsetter analytikeren.

Flere har måttet gå

Flere ansatte har måttet forlate selskapet som følge av utredningen, og ytterligere disiplinære og ytterligere korrigerende ble tatt, opplyser Ericsson.

Storaksjonær Investor sier ifølge Aff̈ärsvärlden i en kommentar sviktende forretningsetikk aldri er akseptabel, men uttrykker samtidig sin fulle støtte til Ericssons ledelse og styre i prosessen videre.