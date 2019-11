Skoletaperen Tom Arne (56) er sjef i Protektiv og Sputnik-trusens ukjente far

SKIEN: Tom Arne Lefsaker (56) hadde jobbet med arbeidstøy siden han var 17 da han startet det som skulle bli tekstilbedriften Protektiv i 1991.

Han har dysleksi og ble en skoletaper. Etter å ha hanglet seg gjennom grunnskolen begynte han å jobbe i onkelens bedrift.

Etter få år lånte han 50.000 kroner fra svigerfaren. Det fungerte som oppstartskapital for aksjeselskapet som nå er kommet opp i en omsetning på rundt 60 millioner kroner.

Vi begynte med et testopplag på 100 som ble solgt ut på noen få timer Tom Arne Lefsaker, daglig leder i Protektiv

– Jeg drømte om å starte for meg selv. Men jeg var blakk og hadde null utdanning. Fra start var jeg heldig og fikk ansatt en kompis som hadde vært maler en rekke år og som måtte kutte ut maleryrket på grunn av løsemiddelskade. Så vi ble den perfekte duoen, sier Lefsaker.

Ledende i sin nisje

Selskapet har i dag rundt 30 ansatte, og hevder å være ledende i Telemark på salg av yrkesklær med logo i form av trykk eller brodering.

Refleksgult tøy dominerer hyllene i butikken på 2.500 kvadratmeter i Skien. Merker som Blåkläder og Snickers Workwear er marginale på privatmarkedet, men for titusenvis av sjauere i norsk industri og byggebransje er de en del av hverdagen.

Helly Hansen-merket er også en tydelig tilstede i sortimentet.

De fleste arbeidsgivere som utruster medarbeiderne med arbeidsuniform ønsker at uniformen skal bære logoen deres.

TRYKK OG BRODERI: Tom Arne Lefsaker viser rundt i Protektivs broderiavdeling. Foto: Anders Horntvedt

Men det er ikke alltid det er praktisk å få trykket på logoen på den samme fabrikken som klærne blir laget på, spesielt ikke for mindre bedrifter som skal ha mindre serier.

Det er her mellomstore bedrifter som Protektiv kommer inn ved å tilby trykk og brodering av logoer.

– Sett at en ansatt ved en lokal entreprenørbedrift trenger en jakke omgående. Da kan han komme hit og få trykket på riktig logo mens han venter, sier Lefsaker.

I 2017 var Lefsaker regional kandidat i konkurransen EY Entrepreneur Of The Year, som hvert år kårer Norges fremste vekstskaper.

Fant opp Sputnik-trusen

Ordentlig fart i omsetningen ble det da gründeren fikk en vill idé én dag han sto ved stativet med herreundertøy i Prix-butikken på Skotfoss i 1992.

Ideen var å trykke teksten «Sputnik» på dem, og å få sangeren Knut Storbukås, kjent under artistnavnet Sputnik, til å anerkjenne dem som offisielle Sputnik-produkter.

Sputniks musikk har aldri hatt noen høy stjerne hos kritikerne, men kassettene og CD-ene, solgte i hundretusenvis.

STOR PÅ KASSETT: Sputnik, også kjent som Knut Storbukås. Foto: O'Briens Retro & Vintage

Også Sputnik-trusene ble revet bort.

– Vi begynte med et testopplag på 100 som ble solgt ut på noen få timer. Det neste opplaget ble på 10.000, som kompisen min og jeg trykte opp, selv om jeg sto der med senebetennelse i armen, sier Lefsaker.

Etter at også opplaget var blitt solgt ut i løpet av en helg, ble Sputnik-trusen etablert som nasjonalt begrep og merkevare.

BLE REVET BORT: Sputnik-trusen. Foto: NTB Scanpix

Selskapet har de seneste to årene hatt laber vekst, men siden 2015 har resultatet før skatt ligget stabilt på mellom 7 og 10 prosent av omsetningen.

I tillegg er eier han vaskebedriften Skien Renhold, konsulentselskapet Protekt IT og et par andre gründerselskaper.

Eiendelene i Lefsakers holdingselskap er bokført til 35,9 millioner kroner, men konsernet har samtidig 35,2 millioner kroner i gjeld.

Protektiv (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 59 59,0 Driftsresultat

4,2 Resultat før skatt 4,4 4,4 Årsresultat

3,4 Eier: Tom Arne Lefsaker

Siden 2015 har imidlertid Lefsaker hatt overskudd på rundt 23 millioner kroner fra Protektiv.

PÅ JOBB KL 05: Tom Arne Lefsaker koser seg med oppgjørslister, pakksedler og fakturaer før resten av staben kommer på jobb. Foto: Anders Horntvedt

For selv om han aldri har vært god til å lese, er han ikke redd for tall.

Bonusavtaler, messestøtte, butikk innredning, fraktfrie leveringer og retur av hyllevarmere er i utgangspunktet små punkter i en avtale, men vi har vist at det ligger mye penger her Tom Arne Lefsaker, daglig leder i Protektiv

Han er som regel på kontoret rundt klokken 05 på morgenen, og da koser han seg gjerne med å gå gjennom oppgjørslister, pakksedler og fakturaer.

– Fakturaene stemmer ikke

Her ligger også noe av hemmeligheten med å få lønnsomhet i driften år etter år.

– Feilfakturering på innkommende fakturaer utgjør flere hundre tusen kroner i året. Endel bedrifter tar nok for gitt at fakturaene fra leverandørene stemmer, men min erfaring er at de ofte ikke gjør det, sier han.

RUNDT 30 ANSATTE: Protektiv i Skien. Foto: Anders Horntvedt

En annen kilde til overskudd er gode, fremforhandlede betingelser fra leverandørene.

– Bonusavtaler, messestøtte, butikk innredning, fraktfrie leveringer og retur av hyllevarmere er i utgangspunktet små punkter i en avtale, men vi har vist at det ligger mye penger her, sier han.

– I tillegg er vi litt gjerrige. Vi har ikke en kaffemaskin som koster 70.000 kroner i året, men bruker vanlig kaffetrakter. Samtidig kan vi gjerne ta med ansatte og partnere en uke på firmatur, sier han.