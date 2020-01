Sparer millioner med lunsjapp

Oslo Pensjonsforsikring som forvalter eiendomsverdier for 18 milliarder kroner, bygger i disse dager et enormt kontorkompleks i Oslo kalt Økern Portal.

Prislappen er 2,1 milliarder kroner, og for den summen får man et kontorbygg og et hotell på til sammen 78.000 kvadratmeter som skal huse 3.000 arbeidsplasser og 224 hotellrom.

De første ansatte rykker inn i bygget mot slutten av året, også resten følger etter i 2021. Telia blir største leietaker med i overkant av 1.200 ansatte fordelt på 20.000 kvadratmeter.

Ny digital lunsjopplevelse

De som skal jobbe og besøke kontorkomplekset skal også ha noe å spise og drikke. Og det er en logistisk utfordring å mette et par tusen mennesker hver ukedag, i løpet av bare noen timer.

For å klare det, uten at det skal oppstå lange køer rundt lunsjtid, og for å unngå å lage mer mat enn man strengt tatt behøver, har Oslo Pensjonsforsikring valgt selskapet 4Service som leverandør av mat til de ansatte og gjester i Økern Portal.

Det sto mellom fire aktører, og det var svært jevnt på pris og kvalitet.

– Den teknologiske løsningen, med en mobilapp for brukerne i bygget, var utslagsgivende for at vi valgte 4Service til å drive de ni spisestedene som er planlagt i Økern Portal, sier forvaltningsansvarlig Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring.

Det gleder adm. direktør Tor Rønhovde å høre, for selskapet han leder har satset mye på digitale løsninger knyttet til lunsjservering på arbeidsplasser.

Analyserer brukerdata

Selskapet drifter rundt 150 kantiner og personalrestauranter i Norge, og serverer over 50.000 måltider hver eneste dag.

– I Økern Portal skal 3.000 mennesker spise, og de fleste av dem samtidig. Det kan man løse ved å bygge kjempestore arealer, men det er dyrt. Derfor satser vi heller på teknologi og mobilappen vi selv har utviklet, sier Rønhovde.

Appen sørger for effektivitet i flere ledd, og det er summen av alle dataene man samler inn og analyserer hver dag og over tid, som gjør at lunsjpausen skal bli mer effektiv.

– For brukerne betyr det at de ansatte får frigjort mer tid til å spise og være sosiale med kolleger i lunsjpausen, i stedet for å stå i køer for å hente mat, betale for den og finne en sitteplass, sier Rønhovde.

Kaster mindre mat

Ingen dag er lik i en kantine, men man sitter ikke med fasiten før lunsjen er over. Derfor må man lage opp nok mat, så ingen går sulten tilbake til kontorplassen sin.

– Med appen kan vi tidlig få en indikasjon på hvor mange som faktisk er på jobb, og som kommer til lunsj. Da kan vi bedre tilpasse mengden mat vi lager, og slik redusere svinnet, sier Rønhovde.

Er det kaos i kollektivtrafikken på grunn av signalfeil på tog og t-bane, eller et stort snøfall stanser bussene, kan ansatte tidlig melde fra at de tar hjemmekontor den dagen.

GOD BUTIKK: Lunsjappen kutter matsvinnet, noe Tor Rønhovde i 4Service (t.v.) og Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, sier er en målsetning for å drive mer bærekraftige spisesteder. Foto: Iván Kverme

Da kan kjøkkenet lage mindre mat.

En meny i mobilappen gjør at du kan melde fra hva du vil spise, når omtrent du skal spise og hvor i det over 7.000 kvadratmeter store området for matservering man vil sitte.

– Slik informasjon er viktig, fordi vi da kan planlegge bedre og utnytte våre arbeidsressurser best mulig, sier Rønhovde.

Millionbesparelser

Appen sørger også for betaling av lunsjen.

– Det er mange firmaer som skal inn i Økern Portal. Noen ansatte har fri lunsj, mens andre skal betale hele eller deler av lunsjen. Det holder mobilappen orden på, sier Groven.

Og det er ikke bare de ansatte i kontorbygget som kan bruke fasilitetene. Spisestedene skal være åpne for alle, og takområdet vil være et offentlig område hvor man kan nyte utsikt over hele Oslo.

4Service har en målsetning om å kutte matsvinnet med 20 prosent takket være appen. Det betyr ikke bare mindre forbruk av mat og drikke, men også millioner av kroner i innsparing. Avtalen med Oslo Pensjonsforsikring har en verdi på rundt 50 millioner kroner i året.

– Vi har lagt opp til et matbudsjett på 55 kroner per dag per ansatt. Med 3.000 arbeidsplasser og 230 arbeidsdager i året, blir det fort millioner av kroner i innsparinger om vi kan drive mer effektivt takket være mobilappen, sier Rønhovde.

Applauderes for innovasjon

En som liker det Rønhovde sier, er kommunikasjonsjef Anne Marie Schrøder i selskapet Matvett. Hun heier på alle tiltak som fører til mindre matsvinn, og hun er glad 4Service går i front ved å ta teknologi i bruk.

– Om kantinepersonalet får oversikt over hvem som skal spise og hva de vil ha, bidrar det til mye mer presis planlegging og mindre matsvinn fra produksjon, men også fra tallerken, hvis kvaliteten på maten er god, sier Schrøder.

TOMMEL OPP: Kommunikasjonsjef Anne Marie Schrøder i Matvett liker 4Service' satsing på teknoligi. Foto: MATVETT

Matvett måler hvor mye mat hoteller, kantiner, restauranter og servicehandelen kaster. I første halvår i fjor var tallet 12.000 tonn spiselig mat. Det er mye, men mindre enn tidligere. Matsvinn i gram pr. gjest er redusert med 27 prosent i kantiner sammenlignet med 2017.

Holder styr på kaloriene

4Service og Oslo Pensjonsforsikring vet at det alltid vil bli mat til overs, selv om de kan kutte matsvinnet mye.

– Derfor skal man også kunne bestille med seg rimelig mat hjem som er til overs fra lunsjen via appen, sier Groven.

Og for de som er på en diett, vil man lett kunne se hvor mange kalorier dagens meny består av.

– Man kan til og med ta bildet av maten med mobilen. Appen kjenner igjen hva du har valgt å spise, og regne ut hvor mange kalorier man får i seg til lunsj, sier Rønhovde.