LØFTES AV DAGLIGVAREKUNDER: – Vi har klart oss såpass bra hittil i år fordi vi har noen kunder i næringer, for eksempel i dagligvarebransjen, som ikke er så påvirket av corona, sier byråleder Herman Mueller Stormyr (t.v.) i We Are Live. Her sammen med Henning Øwre Selvåg, som er medieansvarlig i byrået. Foto: Iván Kverme