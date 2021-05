Øker kraftig på corona – ser permanente endringer

Pakkeleveringstjenesten Helthjem hadde i første kvartal en volumøkning på hele 146 prosent, til mer enn 3,4 millioner pakker, opplyses det i en melding.

– Dette er svært gode volumtall for oss, i en periode som normalt sett er blant årets roligste, noe som viser hvor sterk veksten i hjemlevering har fortsatt å være inn i 2021, sier daglig leder Anders Lunde Angen i Helthjem Netthandel i meldingen.

Han mener det er tydelig at det er hjemlevering som gjelder nå. Han forventer samtidig at endringene man ser i markedet nå, blir permanente.

– SVÆRT GODE TALL: Anders Lunde Angen, daglig leder i Helthjem Netthandel. Foto: Helthjem

Corona og gjenbruk

Hjemlevering av netthandelspakker samt pakkelevering mellom privatpersoner er kategorier som trekker opp totalen.

For netthandelspakkene var det en volumøkning på 175 prosent i første kvartal, som ifølge Helthjem er «langt over normalt». Veksten forklares med coronapandemien og at fysiske butikker og kjøpesentre har måttet holde stengt.

Nye tall viser at netthandelen i første kvartal økte med 70 prosent fra i fjor.

For pakkeleveranser mellom privatpersoner var det en volumvekst på hele 211 prosent. Ifølge Helthjem utgjør forsendelser knyttet til annenhåndsmarkedene Finn.no, Tise og Bookis en stor andel her.



– Vi sendte like mange pakker mellom privatpersoner i løpet av de tre første ukene i 2021 som i hele første kvartal i 2020, sier Angen, som synes dette er «helt ekstremt».

Helthjem eies av børsnoterte Schibsted og Polaris Media samt Amedia.