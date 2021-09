Søkkrik Kahoot-topp kjøper Geelmuyden Kise

PR-gründer Hans Geelmuyden avslørte for Finansavisen i august at han ville selge PR-byrået Geelmuyden Kiese. Ryktene pekte da mot en søkkrik tidligere PR-topp.

– Salget vil være på plass i løpet av september. Vi er kommet langt i prosessen. Det kan jeg bekrefte. Men jeg kan ikke fortelle noe mer, sa Geelmuyden til Finansavisen da.

Nå er det klart hvem som overtar PR-byrået Geelmuyden var med på å starte for mer enn 30 år siden.

Kjøperne er PR-veteranene Lars Erik Grønntun og Jonatan Fægri og deres nye holdingselskap Paritee, ifølge DN.

De overtar 50,1 prosent av aksjene i Geelmuyden Kiese – med mulighet for å overta mer, ifølge avisen.

Før handelen satt Hans Geelmuyden på drøyt 80 prosent gjennom selskapet Koko.

Grønntun er den søkkrike tidligere PR-toppen det ble vist til i forrige måned. Han var tidligere FrP-politiker, og slo seg opp som gründer av PR-byrået Gambit, nå Gambit Hill+Knowlton. Nå er han driftsdirektør i Kahoot, etter å ha gått fra jobben som «Global president» i PR-byrået.

Kahoot har gjort ham søkkrik. Med 1,1 millioner aksjer hadde han på topp aksjeverdier for nær 150 millioner.

Geelmuyden Kiese-dealen vil imidlertid ikke påvirke rollen hans i Kahoot, noe han også understreket for Finansavisen da han bekreftet Geelmuyden Kise-ryktene for rundt to uker siden.



Fægri har også bakgrunn fra toppen i Hill+Knowlton. Det er også han som vil ta hånd om det operative i Geelmuyden Kiese herfra, mens Grønntun blir investor og styreleder, ifølge DN.

Prisingen holdes imidlertid hemmelig. Grønntun og Fægri sier til avisen at det handler om en «vanlig industriell verdsettelse», og DN estimerer en pris på mellom 70 og 80 millioner kroner, hvilket vil gi Hans Geelmuyden og hans selskap Koko opp mot 40 millioner.