Det skriver selskapet i en melding torsdag.

Bane Nor har utpekt NRC Bane AS og Norge Anlegg AS, selskaper eid av NRC Group, til å bygge 13,6 kilometer langt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen.

Prosjektet er en del av moderniseringen av Vestfoldbanen. Byggearbeidet vil starte i 2022, mens sporene skal stå klare i 2024.

NRC Group har gått opp 0,20 prosent på børsen til nå i dag. Foreløpig har aksjen falt 28,17 prosent i 2019.