Åtte kjemper om jernbanejobb

Bane NOR har invitert åtte leverandører til å komme med tilbud på drift og vedlikehold av Sørlandsbanen, går det frem av en pressemelding onsdag.

Kandidatene er Aarsleff Rail AS, Baneservice AS, NRC Underhåll AB, Otera Infra, Rias Mesta AF, Spordrift AS, Strukton Rail AB og Veidekke Entreprenør AS.

Vinneren av anbudskonkurransen skal starte arbeidet i oktober 2022. Kontrakten vil vare i fem år, med opsjon på ytterligere to år. Bane Nor ønsker å inngå kontrakt med den beste tilbyderen i løpet av januar 2022.

Utover Sørlandsbanen skal ni andre kontraktsområdene konkurranseutsettes: Vestlandet, Vestfold-Telemark, Østlandet, Østfold, Oslo, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Ofoten.

– Sterk søkerliste

Etter kontraktsinngåelsen for Sørlandet følger Vestfold-Telemark i oktober 2023, og Østfold og Østlandet i oktober 2024. Rekkefølgen for de andre kontraktsområdene vil ifølge meldingen bli kunngjort i 2023, og alle områdene skal være konkurranseutsatt i 2027.

Direktør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne, karakteriserer listen over kvalifiserte søkere som sterk, og mener dette lover godt også for de fremtidige konkurransene.

– Vi ser for oss at entreprenørene utvikler en sterk jernbanefaglig kompetanse, og benytter de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Dette skal gi passasjerene og godsselskapene mest mulig jernbane for pengene, sier han.