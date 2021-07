Tvangsinnløser minoritetsaksjonærene

Havila Holding har, gjennom sine heleide datterselskaper Havilafjord, Havilafjord Holding og Havilafjord Holding 2, sikret seg 98,79 millioner aksjer i Fjord1, hvilket representerer om lag 98,8 prosent av Fjord1s aksjekapital.

I en børsmelding fremgår det at Havilafjord tvangsinnløser de gjenværende aksjene i Fjord1 som ikke allerede eies av Havila-datterselskapene eller Fjord1.

Innløsningskursen er 52 kroner, og oppgjør til minoritetsaksjonærene vil finne sted rundt 4. august 2021.

Når Fjord1 er tatt av børs, er det Sævik-familiens plan at den skal selge en del av sine aksjer til det amerikanske fondet Vision Ridge Partners slik at de to eier 50/50 av fergerederiet.