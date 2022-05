Ved stengetid på Oslo Børs torsdag varslet Flyr at Arctic Securities og Carnegie hadde blitt engasjert som tilretteleggere for en emisjon på 225-250 millioner kroner.

Like før midnatt kom bekreftelsen på at emisjonen var gjennomført.

208,33 millioner aksjer utstedes til kurs 1,20 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 250 millioner kroner. Emisjonskursen ble satt med hele 40 prosent rabatt i forhold til torsdagens sluttkurs på 2,00 kroner.

Ojada AS, et selskap kontrollert av styreleder Erik G. Braathen hadde forhåndstegnet seg for – og ble tildelt aksjer for 15 millioner kroner, det vil si 12,5 millioner aksjer.

Nettoprovenyet vil bli brukt til styrke selskapets finansielle posisjon, finansiering av nye ruter etter gjenåpningen, samt generelle selskapsformål.

Flyselskapet opplevde ifølge torsdagens børsmelding «sterk produksjon og passasjervekst, og ser for tiden sterkt momentum i bookingen frem mot sommersesongen.»