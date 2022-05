Uber la i forrige uke frem en rapport som viste et underskudd på 5,6 milliarder dollar i første kvartal, i hovedsak forårsaket av nedskrivninger av aksjeposter.

I en e-post til ansatte søndag varslet konsernsjef Dara Khosrowshahi ifølge CNBC kostnadskutt og et sterkere fokus på lønnsomhet og strømlinjeforming av virksomheten.

– Et seismisk skifte

«Etter kvartalsrapporten tilbrakte jeg flere dager i møter med investorer i New York og Boston. Det er klart at markedet opplever et seismisk skifte og vi må reagere deretter», skriver han i e-posten som ble sent søndag kveld.

Utsikter til en rekke renteøkninger fra sentralbanker verden over lover ikke bra for vekstaksjer, og teknologiaksjer har falt kraftig fra toppene under coronapandemien. Etter å ha stupt inn mot helgen fullførte Nasdaq i forrige uke sin femte strake uke i rødt, den lengste tapsrekken siden 2012.

Uber-sjefen varsler kutt i markedsføringskostnader, og vil holde igjen med nyansettelser.

«Vi vil behandle ansettelser som et privilegium og være nøye med når og hvor vi øker antall ansatte. Vi vil bli enda mer «hardcore» når det gjelder kostnader over hele linjen», heter det ifølge CNBC videre i e-posten.

– Størrelse irrelevant

Uber følger dermed i kjølvannet av lignende beskjeder fra Facebook og Robinhood sist uke. Sistnevnte kutter rundt 9 prosent av arbeidsstyrken.

Lønnsomheten vil heretter bli målt på fri kontantstrøm-basis istedenfor justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger).

«Vi har hatt massiv fremgang på lønnsomhet, og har satt et mål om 5 milliarder dollar i justert EBITDA i 2024, men målsetningene har endret seg. Nå handler det om fri kontantstrøm. Vi kan (og bør) komme dit raskt», skrev Khosrowshahi videre.

«Vi betjener markeder på flerfoldige tusen milliarder dollar, men markedsstørrelse er irrelevant hvis det ikke kan materialiseres til overskudd», la han til.

Investorene Uber-sjefen har snakket med etterlyser ifølge CNBC enda raskere vekst i Uber Eats, samtidig som Khosrowshahi erkjenner at fraktvirksomheten er en vekstmulighet «som trenger å bli enda større.»