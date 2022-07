Strupingen av gasstilførselen fra Russland er ikke den eneste bekymringen for tysk økonomi. Skal vi tro et kundenotat fra Berenberg, kan den lave vannføringen i Rhinen ha den samme effekten på BNP som i 2018.

«Dette året var det forrige da elven – som er kritisk for frakt av kull, bildeler, mat og tusener av andre varer, opplevde et tørt år», skriver økonom Salomon Fiedler ifølge Bloomberg onsdag.

Økonomen støtter seg på en analyse fra Kiel Institute som viser at tysk industriproduksjon – i måneder der vannstanden er under 78 centimeter hver dag – er «omtrent 1,0 prosentpoeng lavere enn i en måned uten dager med lav vannstand.» Inklusive seneffekter i den påfølgende måneden beregnes BNP-effekten til 1,5 prosentpoeng.

Varmen senker vannstanden

«Gjenskaper vi instituttets arbeid med nyere tall, estimerer vi en lignende effekt denne gang», fortsetter Fiedler.

Hetebølgen som sveiper over Europa hadde på mandag senket vannstanden ved den kritiske flaskehalsen langs byen Kaub til 77 centimeter, den laveste siden minst 2007.

– Realistisk sett kan råvarefraktende lektere passere Kaub når vannstanden er 40 centimeter eller lavere, men den lille lasten de vil være i stand til å frakte betyr at det ikke vil være verdt turen – gitt kostnadene til drivstoff, mannskap og annet, sier Jörg Belz, en representant for Tysklands føderale institutt for hydrologi, ifølge nyhetsbyrået.

Kommer ikke lekterne forbi Kaub, betyr det at deler av det europeiske kontinentet effektivt avskjæres fra forsyninger av viktige råvarer. Vannmangelen har allerede senket frakten av kull og oljeprodukter opp og ned Rhinen, som renner i nesten 1.300 kilometer fra Sveits og ut i Nordsjøen.

På vei mot resesjon allerede

Historiske tall viser ifølge Bloomberg at vannstanden ved Kaub pleier å falle fra nå og til tidlig oktober.

Det tørre året for Rhinen kommer altså mens tysk økonomi allerede er på vei mot en resesjon som kan bremse industriproduksjonen, og i neste ledd behovet for shipping. Industri utgjør rundt 25 prosent av Tysklands BNP.

«Samtidig har vedvarende flaskehalser i forsyningskjedene tilknyttet pandemien og Ukraina-krigen ført til utarming av lagre og gjør trolig bedrifters evne til å absorbere forsinkelser i transporten mer begrenset enn normal,» skriver Berenberg-økonom Fiedler videre.

Fagforeningstopp slo alarm

DGB, Tysklands dominerende arbeidstakerorganisasjon, advarte tidligere i juli mot at den kraftig amputerte gassimporten i verste fall kan true eksistensgrunnlaget for ledende, tyske industrier.

– Grunnet flaskehalsene i gass, står hele industrier i fare for å kollapse permanent: aluminium, glass og kjemi. En slik kollaps vil ha massive konsekvenser for hele økonomien og jobber i Tysklands, sa DGB-sjef Yasmin Fahimi ifølge Bloomberg i et intervju med Bild am Sonntag.

– Energikrisen driver allerede inflasjonen til rekordhøyder. Økte kostnader for CO2-utslipp betyr ytterligere byrde for husholdninger og selskaper. Krisen kan føre til sosial uro og uro i arbeidsmarkedet, la Fahimi til, og tok til orde for pristak på energi for husholdninger.