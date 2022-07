Russland har allerede kuttet 60 prosent av gasstilførselen til Tyskland , og i forrige uke ble det kjent at EU legger beredskapsplaner i tilfelle Russland skulle kutte gassen fullstendig. Tyskland importerte i fjor mer enn 59 milliarder kubikkmeter russisk gass gjennom Nord Stream 1.

Rørledningen vil stenge helt ned for vedlikehold senere denne måneden, men Tyskland har sådd tvil om at den vil gjenåpne etter det.

Fagforeningstopp slår alarm

Skulle gassimporten falle til null, vil det true eksistensgrunnlaget for ledende, tyske industrier. Dette var iallfall advarselen fra DGB, Tysklands dominerende arbeidstakerorganisasjon, i forkant av krisesamtalene med forbundskansler mandag.

– Grunnet flaskehalsene i gass, står hele industrier i fare for å kollapse permanent: aluminium, glass og kjemi. En slik kollaps vil ha massive konsekvenser for hele økonomien og jobber i Tysklands, sa DGB-sjef Yasmin Fahimi ifølge Bloomberg i et intervju med Bild am Sonntag.

– Energikrisen driver allerede inflasjonen til rekordhøyder. Økte kostnader for CO2-utslipp betyr ytterligere byrde for husholdninger og selskaper. Krisen kan føre til sosial uro og uro i arbeidsmarkedet, la Fahimi til, og tok til orde for pristak på energi for husholdninger.

KRISESAMTALER: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og DGB-sjef Yasmin Fahimi møtes mandag. Her sammen med sjefen for den tyske arbeidsgiverorganisasjonen BDI, Siegfried Russwurm. Foto: NTB

Tysklands økonomiminister Robert Habeck uttalte lørdag at regjeringen jobber med tiltak som kan adressere likviditetsskvisen for tyske forbrukere, dog uten å gå inn på detaljer. Han har tidligere advart om at struping av den russiske gassimporten kan få en effekt på tysk økonomi som ligner på den Lehman Brothers hadde på finanskrisen i 2008.

Første underskudd på 30 år

En forsmak av hva som kan være i vente kom mandag, da mai-tallene viste Tysklands første underskudd på handelsbalansen siden 1991. Eksporten falt uventet med 0,5 prosent fra april, mens importen steg mye mer enn ventet – nærmere bestemt 2,7 prosent.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 0,9 prosent oppgang i både eksporten og importen.

– Det er ikke overraskende at eksporten faller i dagens klima. Du må fokusere på importen, og da spesielt på prisutviklingen, sier økonom Oliver Rakau hos Oxford Economics i Frankfurt til Bloomberg.

Russlands Ukraina-invasjon og Kinas coronarelaterte nedstengninger har skapt store flaskehalser i internasjonale forsyningskjeder – med allerede store konsekvenser for den tyske, eksportorienterte økonomien.

Importvarer som energi, mat og komponenter til produsenter steg over 30 prosent på årsbasis i mai, mens eksportprisene steg med bare halvparten.