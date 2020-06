Vippa i pluss - men omsetningen sank

URTER, MAT OG DRIKKE: Matomsetningen på Vippa ble fra 2019 flyttet over på hver enkelt matbod. Etter dette favner Vippa hovedsakellig salg av drikkevarer i Vippa Bar. Heidi Bjerkan og Kaja Skovborg-Hansen er gründerne bak mathallen.

URTER, MAT OG DRIKKE: Matomsetningen på Vippa ble fra 2019 flyttet over på hver enkelt matbod. Etter dette favner Vippa hovedsakellig salg av drikkevarer i Vippa Bar. Heidi Bjerkan og Kaja Skovborg-Hansen er gründerne bak mathallen. Foto: Brian Cliff Olguin

Mathallen Vippa ble åpnet i et tidligere havneskur på Vippetangen i Oslo i april 2017. Bak prosjektet står Kaja Skovborg-Hansen og Heidi Bjerkan. Konseptet er ulike matboder som serverer alt fra dumplings, sjømat og paella til sveler.

Det første året ble en suksess. Omsetningen landet på 42 millioner kroner, noe som genererte et overskudd på nærmere 2 millioner. Året etter vokste omsetningen til i overkant av 51 millioner og overskuddet viste 3,9 millioner

Det ferske 2019-regnskapet viser et overskudd på over 2 millioner kroner, men omsetningen stupte med nær 44 prosent og landet på 28,8 millioner. Ifølge Vippa-sjef Kaja Skovborg-Hansen har det sin naturlige forklaring.

– Da vi åpnet Vippa fantes ikke systemet ved å drive flere serveringsbevillinger på samme sted hvor gjestene kunne bevege seg innenfor samme skjenkeområde, men dette løsnet opp i 2019. Derfor ble omsetningen i 2019 flyttet over på den enkelte matbod, sier hun.

– Samlet sett ble omsetningen cirka 4 millioner lavere i 2019 enn i 2018.

ÅPNET I APRIL 2017: Vippa består av 11 matboder og én bar. Foto: Iván Kverme

Preget av skjenkeforbudet

Mathallen Vippa består av 11 ulike restauranter/matboder og en bar. På grunn av coronaviruset holdt mathallen stengt i to måneder fra 12. mars.

– Vi har vært samfunnsbevisst og holdt stengt i perioden hvor det var viktigst å holde stengt. Det har følgelig gått kraftig ut over vår omsetning i en periode hvor vår inntjening er svært viktig for driften resten av året, ettersom det i perioden vi hadde stengt var skjenkeforbud i Oslo kommune, sier Skovborg-Hansen.

I Vippa AS inngår i 2019 hovedsakelig salg av drikkevarer (Vippa Bar).

I fjor fikk Vippa en ny konkurrent. 2. februar 2019 åpnet mathallen Oslo Street Food i Torggata i Oslo sentrum. Konseptet er noenlunde det samme som Vippas: Små matboder som serverer mat fra ulike land.

Vippa* (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 28,8 51,2 Driftsresultat 3 5,3 Resultat før skatt 2,9 5 Årsresultat 2,2 3,9 *Matomsetningen ble i 2019 flyttet over på hver enkelt matbod

Tøft i 2020

– Hvilke forventninger har du til 2020-omsetningen?

– Først og fremst er vi veldig glade for at vi har fått muligheten til å åpne opp igjen og få enkelte tilbake i arbeid. I 2020 handler det om å være nøktern og håpe på at man ikke går med underskudd, sier Vippa-sjefen.

Vippa har byttet ut noen av konseptene underveis. Ugress i regi av Bergsmyrene gård, Shashlik (russisk grill), Casa Mexico og Viva La Pasta er nykommerne.

Vippa eies av Heidi Bjerkan (45 prosent), Erling Mogård-Larsen (45 prosent) og Kaja Skovborg-Hansen (10 prosent).