STILLER KRAV: Byrådsleder Raymond Johansen krever mer støtte til Oslos uteliv. Foto: Are Haram

Tirsdag møtte byrådslederen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) med næringsminister Iselin Nybø (V), melder Aftenposten.

Johansen krevde at Oslos næringsliv burde få kompensert inntil 70 prosent av faste, uunngåelige kostnader, samt at kompensasjonsordningen og permitteringsordningen bør vare til pandemien er over.